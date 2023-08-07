السلطة تعتقل كوادر الجهاد الإسلامي وتداهم منازلهم في الضفة

فلسطين اليوم

تواصل أجهزة أمن السلطة هجمتها المسعورة والمستمرة في استهداف قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة الغربية، ومواصلة اعتقال العديد منهم دون الكشف عن مصيرهم أو الإفراج عنهم.

وأقدمت أجهزة أمن السلطة على شن حملة مداهمات ليلية لمنازل عدد من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة بيت أمر بالخليل، في صورة وحشية تشابه ما تقوم به قوات الاحتلال، فيما فشلت في اعتقال المجاهدين بسبب مطاردتهم وعدم تواجدهم في المنازل المستهدفة.

وأعلن المجاهدان مراد ملايشة (34 عامًا) ومحمد براهمة (37 عاماً) من جنين، إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي رفضاً لاعتقالهما في "مسلخ أريحا" منذ 2-7-2023م، علماً بوجود قرار محكمة بالإفراج عنهما.

وتواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال القياديين أرقم أحمرو (57 عاماً) والمجاهد فادي البري (38 عاماً) من رام الله، رغم وجود قرار محكمة بالإفراج عنهما، وستة من مجاهدي بلدة جبع وهم: عيد محمد حمامرة (28 عاماً)، ومحمد سليم علاونة (41 عاماً)، ومحمد فايز ملايشة (42 عاماً)، ومؤمن عدنان فشافشة (20 عاماً)، وعماد محمد خليلية (25 عاماً)، وخالد أحمد ملايشة، والمجاهد يزن منجد مسلماني (24 عاماً) من طوباس، وأحمد عبد اللطيف نواصرة (41 عاماً) من بلدة فحمة بجينن، والمجاهد يوسف إخليل (24 عاماً) من الخليل.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة في اعتقال وملاحقة قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية في جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً دون الكشف عن مصيرهم أو الإفراج عنهم.