هيئة الأسرى: الشبل ثائر مصاروة .. أصابه حرجة وحرمان من التعليم

فلسطين اليوم

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، تفاصيل اعتقال الشبل ثائر خالد مصاروة ( 17.5 عاما) من مدينة جنين، بعد زيارة محامية الهيئة هبة اغباريه له في سجن مجيدو (قسم الأشبال).

حيث قامت قوات من جنود الاحتلال الاسرائيلي بمداهمة بيت عمة الأسير عصر يوم 04/07/2023 ( في احداث اقتحام مخيم جنين )، وتفتيش البيت بحجة البحث عن أسلحة، و عند مشاهدة الأسير قاموا بالهجوم عليه وضربه بعنف على وجهه، ثم ادخلوه لغرفة وأغلقوا الباب وانهالوا عليه بالضرب بشكل تعسفي غير مبالين بوضعه الصحي وبجرحه الطري في يده اليمين، نتيجة تعرضه لاصابة سابقة بسبب انفجار قنبلة بيده، أدت الى تلف كفه وقطعها من الرسغ.

ثم قيدوه وعصبوا عينيه واقتادوه الى الجيب العسكري، نقل بعدها الى معسكر سالم، حيث بقي هناك قرابة ال 6 ساعات ثم الى سجن مجيدو.

علما أن مصاروة طالب توجيهي، اعتقله الاحتلال قبل يوم من تقديمه للامتحان الأخير، وحرمه بذلك من أبسط حقوقه في التعليم والعيش بشكل طبيعي كبقية رفاقه، وتم حكمه 4 شهور اداري.