الاقتصاد بغزة يكشف حجم استهلاك قطاع غزة من السكر شهرياً

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، اليوم الاثنين 7/8/2023، بأن حجم الاستهلاك الشهري للسكر في القطاع يصل إلى نحو 3760 طنًّا، والكميات المتوفرة من السكر تكفي لتلبية احتياجات السوق.

وأضافت الوزارة في بيان لها، بأنها تتخذ تدابير استباقية لضمان إمداد القطاع باحتياجاته من السلع الغذائية والمحروقات، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للتصدي لأي تقلبات.

وتابعت الوزارة: "لم يطرأ أي تغيير على أسعار الدقيق وستبقى مستقرة بالرغم من التحدّيات العالمية، وسعر ربطة الخبر لم يتغير".