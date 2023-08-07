حركة الجهاد تنعى الشهيد رمزي حامد وتؤكد أن الجرائم لن تثني عن مواصلة المقاومة

فلسطين اليوم

نعت حركـة الجهــــاد الاسلامـــــي فــي فـلـسـطـيـن إلى جماهير أمتنا وشعبنا الشهيد الفتى رمزي فتحي حامد (17 عامًا) من بلدة سلواد بمحافظة رام الله الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص جنود الاحتلال.

وعزت الحركة عائلة الشهيد وأهلنا في رام الله الصمود، لنؤكد أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا على امتداد ساحات المواجهة لن تثنيه عن مواصلة المقاومة، وإن دم الشهداء من جنين إلى رام الله لن يضيع سدى، وسيكون فتحاً مبيناً لتحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا.