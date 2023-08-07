وضع حجر الأساس لمدرسة بيتا الأساسية المختلطة

فلسطين اليوم

وضع وكيل وزارة التربية والتعليم نافع عساف، والسفير الياباني لدى فلسطين يوشي ناكاشيما، اليوم الاثنين، حجر الأساس لإنشاء مدرسة بيتا الأساسية المختلطة في مديرية جنوب نابلس.

وأكد عساف أهمية دعم بلدة بيتا بكل المشاريع الممكنة، لتعزيز صمودها أمام الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال وقطعان مستوطنيه بحق البلدة، شاكرا اليابان حكومة وشعبا على الدعم المتواصل لقطاع التعليم الفلسطيني، لافتا إلى توجه الحكومة إلى دعم التعليم المهني والتقني.

بدوره، أعرب ناكاشيما عن سعادته بزيارة بلدة بيتا، ووضع حجر الأساس للمدرسة فيها، التي تأتي ضمن مشروع لبناء 9 مدارس لتحسين جودة التعليم، مشيدا بالجهود المبذولة لتنفيذ المشروع، مؤكدا أهمية إصلاح التعليم وتحسين جودته، من خلال توفير بيئة مدرسية آمنة ومناسبة للأطفال في المجتمعات النائية.

وأوضح ناكاشيما أن اليابان أسهمت في بناء العديد من المدارس في الضفة وغزة، مؤكدا مواصلة الدعم للشعب الفلسطيني.

من جهته، أشار الممثل العام لجايكا ميتسوتاكا هوشي إلى ضرورة تعزيز الشراكة لتطوير التعليم ودعمه، معربا عن أمله في أن تسهم المدرسة في تحسين التعليم في بلدة بيتا، شاكرا الوزارة على دعمها الدائم بالإضافة إلى البلدية والمحافظة، مؤكدا مواصلة جايكا دعم العديد من القطاعات التربوية الحيوية.

بدوره، استعرض رئيس بلدية بيتا محمود برهم، واقع التعليم والمدارس في البلدة وحاجتها إلى بناء مدرسة صناعية للتسهيل على الطلبة وذويهم، مشيدا بالجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الحكومة اليابانية في توفير بيئة مدرسية آمنة للطلبة.

وفي سياق متصل، تفقد الوكيل عساف ترافقه طواقم الوزارة والمديرية ورئيس مجلس قروي بورين إبراهيم عمران مدرسة بورين الزراعية، حيث تم إطلاق نظام الري الجديد للزراعة المائية في المدرسة.