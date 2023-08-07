فلسطين اليوم

سعر الذهب اليوم في فلسطين الاثنين 7 أغسطس 2023، مع تغير أسعار الذهب باستمرار وفقاً للتغيرات الطارئة في العالم، تتوجه المواقع الإخبارية والمهتمة بأسعار العملات والذهب إلى متابعة المنصات المخصصة لعرض تلك الأسعار بتحديثاتها المستمرة، حتى تنشرها على صفحاتها الإلكترونية، لإفادة المتابعين بالأسعار المحدثة إذ شهدت أسعار الذهب في فلسطين، صباح اليوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023، تغيرات داخل السوق المحلي بداية التعاملات اليومية.

سعر الذهب في فلسطين اليوم

سنرفق للمتابعين، سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع معياره (10.12.14.18.21.22.24)، بعملة الشيكل المحلي وما يقابله بالدولار الامريكي، ويوفر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر كيلو الذهب ومتوسط سعر الذهب في العشر أيام السابقة بعملة الشيكل.

سعر الذهب عيار 24 في فلسطين

سعر الذهب عيار 24 في فلسطين، إذ جاءت اسعار الذهب عيار 24 في فلسطين صباح اليوم نحو، 227.87 شيكل، وما يقابله 62.34 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، حيث وصل سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 22 نحو، 208.88 شيكل، وما يقابله 57.15 دولار أمريكي.

اسعار الذهب عيار 21

اسعار الذهب عيار 21، إذ سجل سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 21 نحو، 199.39 شيكل، وما يقابله 54.55 دولار أمريكي.

اسعار الذهب عيار 18

اسعار الذهب عيار 18، إذ وصل سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 18 نحو، 170.90 شيكل، وما يقابله 46.76 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، حيث جاء سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 14 نحو، 132.92 شيكل، وما يقابله 36.37 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، وسجل سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 12 نحو، 113.93 شيكل، وما يقابله 31.17 دولار أمريكي.

اسعار أوقية الذهب

اسعار أوقية الذهب، حيث وصلت اسعار أوقية الذهب في فلسطين اليوم، 7,087 شيكل، وما يقابله 1,939 دولار أمريكي.

اسعار جنيه الذهب

اسعار جنيه الذهب، كما جاءت اسعار جنيه الذهب في فلسطين اليوم، 1,595 شيكل، وما يقابله 436.40 دولار أمريكي.

اسعار كيلو الذهب

اسعار كيلو الذهب، كما بلغ سعر كيلو الذهب في فلسطين اليوم، 227,868 شيكل، وما يقابله 62,341 دولار أمريكي.