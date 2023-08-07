ارتفاع أسعار النفط عالمياً بقرار سعودي

فلسطين اليوم

قررت المملكة السعودية اليوم الاثنين 7/8/2023 رفع أسعار معظم نفطها الخام لآسيا في سبتمبر القادم، بعد إعلانها تمديد الخفض الطوعي للإنتاج لمدة شهر آخر.

وقالت شركة أرامكو النفطية، في بيان أمس: «إن السعودية رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في سبتمبر القادم، بواقع 30 سنتاً للبرميل عن أغسطس الماضي، إلى 3.50 دولاراً للبرميل فوق متوسط ​عمان - دبي».

وأشارت إلى أن سعر البيع الرسمي إلى أوروبا ارتفع أيضاً دولارين للبرميل إلى 5.80 دولاراً لشهر سبتمبر القادم، فوق سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال، بينما ظل سعر البيع الرسمي إلى أمريكا الشمالية دون تغيير عند 7.25 دولاراً مقابل مؤشر أرغوس للخام عالي الكبريت. وكانت السعودية أعلنت الخميس الماضي، أن الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يومياً سيستمر حتى نهاية سبتمبر القادم، لافتة إلى أنه يمكن تمديده إلى ما هو أبعد من ذلك أو زيادته. وبذلك سيبلغ إنتاج النفط في المملكة 9 ملايين برميل يومياً في سبتمبر القادم.