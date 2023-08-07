إحصائية حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023، عن إحصائية حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الإحصائية الصادرة عن شرطة المرور، أن 15 حادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضي، أسفرت عن 5 إصابات واحدة بجروح متوسطة و4 إصابات بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 26 مركبة ومكونات الطريق، جرَّاء الحوادث المذكورة.



