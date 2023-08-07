القيادي الأخرس: أبطال كتيبة جنين سيثأرون لرفاقهم وجرائم الاحتلال لن تكسر المقاومة

فلسطين اليوم

أكّد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة ماهر الأخرس، اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023، أنّ اغتيال قوات الاحتلال "الإسرائيلي" 3 من مقاومي سرايا القدس- كتيبة جنين، محاولة صهيونية فاشلة لاجتثاث المقاومة في جنين والضفة التي يقودها أبطال السرايا، وإسكات الشعب الفلسطيني عن المطالبة بالحرية، مشدداً على أن المقاومة ستبقى مشتعلة طالما أن سرايا القدس والمجاهدين سائرون على درب الجهاد والتحرير.

وقال القيادي الأخرس في مداخلة لإذاعة "القدس" تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن المجاهدين الفلسطينيين سيبقون يُحاربون على أرض فلسطين طالما أن هناك ظلماً صهيونياً يقع عليهم كل يوم، مضيفاً: "أبطال سرايا القدس سيقطعون أيدي الصهيونية ومعاونيهم التي تمتد على أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنّ الأرواح الطاهرة التي ارتقت أمس برصاص العدو الصهيوني هي مهر لفلسطين وللحق والحرية للشعب الفلسطيني، مضيفا: "سيبقى دم الشعب الفلسطيني يسيل حتى زوال الاحتلال عن أرضنا".

كما أكد على أن ممارسات وجرائم قوات الاحتلال لن تكسر الشعب الفلسطيني ومقاومته أو تركعهم، وسيبقون هم الدرع الحامي للأرض والقدس والأقصى والمقدسات.

وعن توسيع نطاق الاغتيالات في الضفة، حذّر القيادي الأخرس جميع المقاومين من غدر قوات الاحتلال، إذ إن مخرجات قمتي شرم الشيخ والعقبة هدفت لتكريس اغتيال المجاهدين وملاحقتهم واعتقالهم، إذ ازدادت وتيرة جرائم الاحتلال بعد عقدهما، مضيفا: "ما نشهده من انتشار مكثف لأجهزة السلطة في جنين يشير إلى أن هناك أعيناً تراقب المقاومين وتحركاتهم بهدف محاولة وأد المقاومة وتصفيتها".

وأشار إلى أن الاحتلال يدعم مؤسسات السلطة "الأمنية" لتصفية المقاومين في الضفة الغربية المحتلة، داعياً لأخذ مزيد من الحيطة والحذر في تحركاتهم لاسيما داخل المدن خشية من مباغتة الاحتلال لهم واغتيالهم كما حدث أمس.

ووجه رسالة إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية قائلاً: "ليس لنا عداءً معكم، عداؤنا مع الاحتلال وحده، لكن يجب وقف الاعتقالات السياسية وملاحقة المقاومين، شعبنا لا يقبل هذه السياسة أبداً ويجب الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وليس ضده".

واغتالت قوة خاصة "إسرائيلية" 3 مقاومين من سرايا القدس- كتيبة جنين بعد استهداف مركبتهم بالرصاص قرب دوار عرابة جنوب جنين شمال الضفة الغربية.