خمسة أسرى يواصلون إضرابهم والإداريون مستمرون في خطواتهم الاحتجاجية

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين 7/8/2023، أن خمسة معتقلين إداريين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، فيما يستمر الأسرى الإداريون في تنفيذ خطواتهم الاحتجاجية.

وذكرت الوزارة، أن الأسرى الإداريين يستمرون في تنفيذ خطواتهم الاحتجاجية ضد جريمة الاعتقال الإداري..

فيما يواصل خمسة معتقلين إداريين إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضًا لاعتقالهم الإداريّ.

والأسرى هم: سيف قاسم حمدان، وأسامة ماهر خليل، وقصي جمال خضر، وصالح رأفت ربايعة وجميعهم يواصلون الإضراب لليوم التاسع على التوالي، بينما يواصل الأسير كايد الفسفوس إضرابه لليوم الخامس على التوالي.