تونس : وفاة 4 مهاجرين وفقدان 51 أخرين بعد غرق مركب قبالة السواحل

فلسطين اليوم

أعلنت السلطات التونسية اليوم الاثنين 7/8/2023 ، ان أربعة مهاجرين لقوا حتفهم وأن 51 آخرين فقدوا بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية ، كان جميع المهاجرين الذين كانوا على متن المركب من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وزير الداخلية التونسي، أعلن في يوليو/تموز أن خفر السواحل استخلص 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحل البلاد منذ بداية العام حتى تاريخ 20 يوليو/تموز، وهو عدد يعتبر غير مسبوق لضحايا الهجرة قبالة السواحل التونسية.

خفر السواحل الليبي يقوم بسحب قارب يحمل مهاجرين أفارقة، تم إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، في قاعدة بحرية بالقرب من العاصمة طرابلس.

تشهد تونس هذا العام موجة هجرة قياسية، وتتكرر كوارث غرق قوارب المهاجرين القادمين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والذين يسعون للوصول إلى السواحل الإيطالية.

تجدر الإشارة إلى أن تونس قد حلت محل ليبيا كنقطة رئيسية للمهاجرين الهاربين من الفقر والنزاعات في أفريقيا والشرق الأوسط، الذين يسعون لبناء حياة أفضل في أوروبا.