بالفيديو مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الساعة 09:07 ص|07 أغسطس 2023
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فلسطين اليوم

 اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين 7/8/2023، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات الاقصى، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية.

ونشرت شرطة الاحتلال، عناصرها منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلّين للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت عددا منهم عند بواباته الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

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