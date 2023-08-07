عرض خيالي ومغري لضم محمد صلاح لاتحاد جدة

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام سعودية عن أن اتحاد جدة تقدم بعرض خيالي إلى ليفربول ونجم الفريق محمد صلاح من أجل التعاقد مع الأخير خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت صحيفة الرياضية إن "النمور" فتح خط مفاوضات مع "الريدز" وفي الوقت نفسه يحاول اقناع صلاح بالموافقة على الانتقال إلى الدوري السعودي، وأن يلحق بزميليه روبرتو فيرمينو وفابينيو.

نقلت تصريحات عن مصدر مقرب من الدولي المصري، قائلاً: "صحيحٌ. هناك مفاوضات بين محمد صلاح ونادي الاتحاد السعودي، هذا ما أستطيع قوله، فحتى الآن لا أملك تفاصيل أخرى".

وتابع: "لابدَّ أن يكون العرض مغريًا للنجم المصري من أجل القدوم للعب في السعودية. صلاح ما زال لديه الكثير ليقدمه في إنجلترا".

وأشارت إلى أن عرض الإتي لصلاح، يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة ذاتها على لسان مصدر مُقرب من صلاح بحسب وصفها:"لابد أن يكون العرض مغريًا للنجم المصري من أجل القدوم للعب في السعودية.. صلاح ما زال لديه الكثير ليقدمه في إنجلترا".وتعاقدت الأندية السعودية خلال الفترة الأخيرة مع عدد كبير من نجوم العالم في مقدمتهم كريستيانو رونالدو وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وخاليدو كوليبالي، وغيرهم.