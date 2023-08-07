حملات دهم واسعة في الضفة والقدس تخللها اعتقالات للمواطنين

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين 7/8/2023، حملة اعتقالات واسعة بعد دهم واقتحام قرى ومحافظات الضفة المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم 5 من عائلة واحدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة شرق رام الله واعتقلت الجريح عمار عسلية، وأبناءه الأربعة: صقر، ومحمود، ومحمد، وعبد، بعد أن داهمت منزلهم وفتشته.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ماهر النعسان من قرية المغير شرقا، والشاب مبتسم الريماوي من قرية بيت ريما غربا.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت قصي عمر صبيح (23 عاما) من بلدة الخضر، ويزن محمود طقاطقة (20 عاما) من بلدة بيت فجار، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابين من جنين وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر أمنية، أن وحدات خاصة تسللت إلى مدينة جنين، بمساندة قوات كبيرة من جيش الاحتلال، حيث نشرت قناصتها على أسطح البنايات، واعتقلت الشابين محمد سمير خمايسة، وحسن يونس بوجيرمي، بعد مداهمة منزليهما في حي المراح .

أسماء المعتقلين في سجون الاحتلال:

١. الجريح عمار عسلية- برقا شرق رام الله

٢. صقر عمار عسلية- برقا

٣. محمود عمار عسلية- برقا

٤. محمد عمار عسلية- برقا

٥. عبد عمار عسلية- برقا

٦. ماهر النعسان- المغير شرق رام الله

٧. مبتسم الريماوي- بيت ريما غرب رام الله

٨. محمد سمير خمايسة- جنين

٩. زهير نصاصرة- بيت فوريك شرق نابلس

١٠. محمود نصاصرة- بيت فوريك

١١. كاظم حنني- بيت فوريك

١٢. يزن داود طقاطقة- بيت لحم

١٣. لؤي أبو السعد- القدس

١٤. حسن يونس- جنين

١٥. قصي عمر صبيح- الخضر جنوب بيت لحم