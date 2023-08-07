3 وفيات وإصابة 11 آخرين بانهيار 5 مباني في طهران

فلسطين اليوم

توفي 3 إيرانيين وأُصيب 11 آخرون خلال انهيار 5 عقارات في منطقة خلازير في العاصمة طهران.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال مالكي: "انهيار 5 مبان غير مرخصة قيد الإنشاء في خلازير (المنطقة 19) أسفر عن وفاة 3 أشخاص بينهما ضابطي شرطة".

وأكد رئيس قسم الطوارئ في طهران محمد إسماعيل تفاكولي: "إصابة 11 شخصًا في هذا الحادث حيث تم نقل 8 أشخاص منهم إلى المستشفى وتم علاج 3 أشخاص على الفور".

وأضاف مالكي: أن لم يسكن أحد في وحدات تلك المباني بسبب حقيقة أنها كانت قيد الإنشاء، مشيراً إلى أن "العمليات ما زالت جارية للبحث عن أشخاص آخرين محاصرين تحت الأنقاض".