3 وفيات وإصابة 11 آخرين بانهيار 5 مباني في طهران
توفي 3 إيرانيين وأُصيب 11 آخرون خلال انهيار 5 عقارات في منطقة خلازير في العاصمة طهران.
وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال مالكي: "انهيار 5 مبان غير مرخصة قيد الإنشاء في خلازير (المنطقة 19) أسفر عن وفاة 3 أشخاص بينهما ضابطي شرطة".
وأكد رئيس قسم الطوارئ في طهران محمد إسماعيل تفاكولي: "إصابة 11 شخصًا في هذا الحادث حيث تم نقل 8 أشخاص منهم إلى المستشفى وتم علاج 3 أشخاص على الفور".
وأضاف مالكي: أن لم يسكن أحد في وحدات تلك المباني بسبب حقيقة أنها كانت قيد الإنشاء، مشيراً إلى أن "العمليات ما زالت جارية للبحث عن أشخاص آخرين محاصرين تحت الأنقاض".