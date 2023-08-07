بالفيديو وسط اشتباكات مسلحة .. قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم جنين

فلسطين اليوم

اقتحمت آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023، محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة من عدة محاور وحاصرت منازل عددٍ من المواطنين واعتقلت شاباً، ما أدلى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفادت مصادر محلية، بأن أكثر من 20 آلية عسكرية "إسرائيلية" اقتحمت حي المراح في جنين وحاصرت منزلاً ما أدلى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومي سرايا القدس- كتيبة جنين الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي.

ووفق المصادر، فإنّ جيش الاحتلال حاصر أحد المنازل في حي المراح، واعتلى قناصته أسطح المنازل المجاورة.

وداهم جيش الاحتلال عدداً من منازل المواطنين واعتقل شاباً، بينما لم يبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.

أشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد سمير خمايسة بعد محاصرة منزله خلال اقتحام مدينة جنين.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين في بلاغ عسكري: إن مجاهديها أمطروا آليات الاحتلال في منطقة المراح بصليات كثيفة من الرصاص.

يتبع..