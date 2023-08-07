استشهاد 4 جنود سوريين وإصابة آخرين في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

فلسطين اليوم

استشهد أربعة جنود سوريين وأصيب أربعة آخرون، فجر اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023، إثر عدوان جوي إسرائيلي جديد استهدف بعض النقاط في محيط العاصمة السورية دمشق.

وذكر مصدر عسكري في تصريح صحفي أنه: "حوالي الساعة الثانية وعشرون دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وقال المصدر: إن العدوان أدى إلى "استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وشنّت طائرات الاحتلال خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، أدت إلى ارتقاء وإصابة مئات المدنيين السوريين.