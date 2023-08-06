أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023

فلسطين اليوم

يستحوذ أسعار الذهب في هذه الأوقات على اهتمام كبير من الناس، ويتابعها باستمرار الكثير من المتابعين ولكونها تعتبر من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من المهتمين بالذهب والمعادن الثمينة كالتجار والمقبلين على الزواج.

وحرصاً منا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسعى بشكل دائم لتقديم كل جديد للمتابعين فيما يخص أسعار الذهب في العراق، ومؤخراً ارتفعت نسبة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية مثل "جوجل"، ولذلك قررنا كتابة مقال عن الموضوع.

أسعار كافة عيارات الذهب في العراق

أسعار الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24 نحو 81.681 ألف دينار عراقي.

أسعار الذهب عيار 22

كما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 نحو 74.875 ألف دينار عراقي.

سعر الذهب عيار 21

وسجل الذهب في العراق عيار 21 نحو 71.473 ألف دينار عراقي.

الذهب عيار 18

سجل الذهب عيار 18 نحو 61.262 ألف دينار عراقي.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في العراق حوالي 81.681 مليون دينار عراقي.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق نحو 571.782 ألف دينار عراقي.