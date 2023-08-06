أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023

الساعة 11:31 م|06 أغسطس 2023
اسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين
اسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين

فلسطين اليوم

يبحث الكثير من الناس في هذه الأوقات عن أسعار الذهب فهي من الموضوعات الهامة التي تهم عدد كبير من الناس والذين يتابعونها باستمرار مثل التجار والمقبلين على الزواج.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تزويد المتابعين بكافة التحديثات المتعلقة بأسعار الذهب في السعودية وفي العديد من الدول، ونظراً لأنه ارتفعت نسبة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية قررنا كتابة مقال عن الموضوع.

وشهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين، 7 أغسطس 2023، ارتفاعا بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب على المستوى العالمي بعد قرار الفيدرالى الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

أسعار الذهب عيار 24

سجلت أسعار الذهب عيار 24 حوالي 234.36 ريال سعودي، ما يعادل 62.50 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 21

أسعار الذهب عيار 21 سجلت 205.07 ريال، ما يعادل 54.68 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 18

سجلت أسعار الذهب عيار 18، حوالي 175.77 ريال سعودى، ما يعادل 46.87 دولار أمريكي.

أونصة الذهب

بلغ سعر الأونصة7289 ريالا سعوديا ما يعادل 1944 دولارا أمريكيا.

سعر الأوقية الذهب

سجلت الأوقية عيار 24 سعر: 1944 دولارا أمريكيا.

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