أرسنال يهزم مانشستر سيتي

فلسطين اليوم

استطاع أرسنال هزيمة مانشستر سيتي، وتمكن من اسقاطه بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليحرز لقب كأس درع المجتمع الاحد على ملعب ويمبلي.

جاء ذلك عقب خسارته لقب الدوري الانجليزي لكرة القدم في الأمتار الأخيرة الموسم الماضي لمصلحة مانشستر سيتي.

في الوقت الذي كان فيه سيتي يتجه للفوز بعدما سجّل له كول بالمر (77) هدف التقدم، عادل البلجيكي لياندرو تروسار النتيجة للمدفعجية بهدف صادم ومرتد من لاعب سيتي السويسري مانويل أكانجي خدع الحارس الالماني شتيفان أورتيغا وذلك في الدقيقة الحادية عشر من الوقت بدل عن الضائع ليفرض ركلات الترجيح.

كما أضاع البلجيكي كيفن دي بروين والاسباني رودري ركلتيهما حيث ارتدت كرة الاول من العارضة في حين تصدى حارس ارسنال ارون رامسدايل لمحاولة الثاني، قبل ان يحسم البرتغالي فابيو فييرا ركلة الفوز للغانرز في المسابقة الافتتاحية للموسم الجديد في الكرة الانكليزية والتي تجمع سنوياً بين بطلي الدوري الممتاز ومسابقة الكأس.

وبذلك انفرد الأرسنال، الذي لا يزال يبحث عن إحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ العام 2004، في المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية تتويجا بلقب درع المتجمع بـ17 مرة بعدما فكّ ارتباطه مع ليفربول الذي كان يتساوى معه قبل نسخة العام الحالي بـ16، فيما ينفرد مانشستر يونايتد في صدارة الفائزين مع 21 لقبا.

جدير ذكره أن النادي اللندني خسر لقب الدوري الانجليزي الموسم الماضي بشكل دراماتيكي لمصلحة سيتي بعدما تصدّر لـ 248 يوما، وأضاع فارق ثماني نقاط في بداية شهر نيسان/أبريل، لينهي الموسم متخلفا عن سيتي بخمس نقاط.

ويُشار إلى أنه منذ خسارته لقب البريميرليغ، أنفق أرسنال 160 مليون جينه استرليني للتعاقد مع ديكلان رايس، الالماني كاي هافيرتس والهولندي يوريان تيمبر.