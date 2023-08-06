سرايا القدس تكشف عن صاروخ جديد من تصنيعها العسكري

فلسطين اليوم

كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأحد 6-8-2023، عن صاروخ جديد من تصنيعها العسكري.

جاء ذلك خلال الفيديو الذي بثه الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس بعنوان "كليب الشهيد القائد «تيسير الجعبري» أبو محمود"، والذي جاء في ذكرى استشهاده الأولى، حيث استشهد خلال معركة "وحدة الساحات" من العام الماضي 2022.

وكان قد شن الاحتلال تصعيدًا عسكريًا في الـ 5 من أغسطس 2022 على قطاع غزة استمر لمدة 3 أيام استهدف به حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري "سرايا القدس"، عقب غدر الاحتلال باغتيال قائد المنطقة الشمالية لسرايا القدس الشهيد تيسير الجعبري، ما دفع السرايا للرد على الجريمة وأطلقت على المعركة اسم "وحدة الساحات".











