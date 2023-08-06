مسيرة حاشدة في جنين تنديداً باغتيال الاحتلال الشبان الثلاثة

فلسطين اليوم

انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة، مساء اليوم الأحد 6-8-2023، من مخيم جنين نحو وسط المدينة؛ تنديداً بجريمة اغتيال الاحتلال ثلاثة شبان في مفرق عرابة.

وشارك في المسيرة الحاشدة أهالي الشهداء الذين ارتقوا بعملية الاغتيال الجبانة التي نفذها الاحتلال في جنين.

وبدورها، نعت القوى الوطنية والاسلامية في مخيم الشهداء الثلاثة الذين تم اغتيالهم بدم بارد، وهم كل من: الشهيد لؤي أبو ناعسة، ونايف أبو صويص من مخيم جنين، وبراء أحمد فايز من قرية جلقموس.