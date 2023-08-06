النصر السعودي يتفوق على الرجاء المغربي بثلاثية

فلسطين اليوم

تأهل نادي النصر السعودي، مساء اليوم الأحد 6-8-2023، للدور نصف النهائي من بطولة الأندية العربية لكرة القدم، بفوزه الكبير على نادي الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف لهدف.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقيم على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

ويعتبر النصر ثاني فريق سعودي يبلغ الدور نصف النهائي من البطولة الحالية، بعد مواطنه الهلال الذي أقصى امس في الدور ربع النهائي مواطنه الآخر اتحاد جدة بفوزه عليه بثلاثة اهداف لهدف.

كما تبقى الفرصة مهيأة لبلوغ نادي سعودي ثالث الدور نفسه عندما يواجه الشباب الليلة نادي الوحدة الاماراتي.

وسيلاقي النصر السعودي في دور النصف النهائي نادي الشرطة العراقي مفاجأة البطولة، الذي سحق أمس السد القطري بأربعة أهداف لهدفين.

وتقدم النصر بثلاثية، قبل أن يسجل الرجاء المغربي هدفه الوحيد قبل نهاية الشوط بدقائق.

ويُشار إلى أنه افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لفريقه النصر بعد مرور 20 دقيقة على الانطلاقة، وعزز زميله سلطان الغنام النتيجة في الدقيقة الـ29، وسجل سيكو فوفانا ثالث أهداف النصر، وقلص الرجاء النتيجة بهدف جاء في الدقيقة الـ41 عن طريق اللاعب عبد الله مادو بالخطأ في شباك فريقه.