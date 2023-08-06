قناة عبرية: لا مفر من العودة للعمل في مخيم جنين من البر والجو

فلسطين اليوم

ذكرت القناة 14العبرية، مساء اليوم الأحد 6-8-2023، أنه تدرك "المؤسسة الأمنية" الصهيونية أنه لا مفر من العودة للعمل في مخيم جنين من البر والجو.

وأضافت القناة العبرية: "هذا الأمر لن يتم من خلال عملية واحدة للقضاء على العمل المقاوم المتفشي في المنطقة. وفق قولها.

وبدورهم، أكد مسؤولون "إسرائيليون" أمنيون أنهم لا يؤمنون بعملية واحدة محددة في مخيم اللاجئين بل يؤمنون بعدة عمليات متتالية ومتسقة. بحسب قولهم.