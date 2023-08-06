قناة عبرية: "بن غفير" يعارض تقديم "تسهيلات" للسلطة

فلسطين اليوم

عارض ما يُسمى "وزير الأمن القومي الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد، خلال "الكابينيت)" الصهيوني، تقديم "تسهيلات" مدنية واقتصادية للسلطة الفلسطينية، بدعوى "منع انهيارها".

وقالت القناة 13 العبرية: "بحث اجتماع "الكابينيت" كذلك "الأوضاع على الجبهة الشمالية" في إشارة إلى تصاعد التوترات بين جيش الاحتلال و"حزب الله"، في أعقاب الخيمة التي أقامها الأخير في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وقال "بن غفير": إنه لا يفهم منطق منح السلطة تسهيلات، مضيفاً: ""تعلمون أنهم يربون على القتل، تعلمون أنهم يستهدفون "إسرائيل"."بحسب قوله.

وبحسب القناة 13 التي نقلت عن بن غفير قوله: "لماذا بالتحديد الآن خلال موجة العمليات؟"، فأجابه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قائلا: "علينا تعزيز استقرار السلطة". وفق قوله.

وأشارت إلى أن "الكابنيت الإسرائيلي" ينعقد للمرة الثانية لمناقشة "تقديم تسهيلات" للسلطة الفلسطينية، في ظل الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على الكيان لدفعها لاتخاذ خطوات "لتقوية السلطة". بحسب القناة.