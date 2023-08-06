عودة حركة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

فلسطين اليوم

ذكرت مصادر صحفية، مساء اليوم الأحد 6-8-2023، أنه تم انتظام الملاحة في قناة السويس بعد حادثة غرق القاطرة "فهد" أمس السبت.

وبدوره، أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر، الفريق أسامة ربيع، الدفع بفريق الإنقاذ البحري والرافعة لانتشال القاطرة "فهد" جراء اصطدامها بإحدى الناقلات العابرة للقناة، ما أسفر عن وفاة عامل ونجاة 6 أفراد آخرين من طاقم القاطرة.

وذكر الفريق ربيع، استمرار عمليات انتشال القاطرة "فهد" بواسطة الرافعة "إنقاذ"، وإخلاء المجرى الملاحي للقناة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن تنظيم حركة الملاحة بالقناة يشهد ترتيب أولويات دخول السفن من الاتجاهين، بما يضمن إجراء أعمال الإنقاذ بما لا يعيق الملاحة.

وبيّن ربيع أن فريق الإنقاذ البحري يواصل إجراء أعمال الغطس على عمق 24 مترا من خلال مجموعات متتالية لاستكمال أعمال رباط القاطرة الغارقة "فهد" بواسطة أسلاك الرافعة "إنقاذ"، وهي العملية التي تتطلب دقة عالية ووقتا كافيا حيث يستغرق توصيل السلك الواحد ما يقارب ساعة ونصف لكل من الأسلاك الثمانية للرافعة.

ولفت إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال توصيل القاطرة الغارقة بأسلاك الرافعة "إنقاذ" في غضون الساعات القادمة، لتبدأ بعدها مباشرة أعمال رفع وانتشال القاطرة الغارقة ونقلها إلى منطقة البلاح.