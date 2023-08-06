مستشار سابق في البنتاغون: الغرب يشكل تحالفاً لغزو أوكرانيا!

فلسطين اليوم

حذر المستشار السابق لرئيس البنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، اليوم الأحد، بأن الدول الغربية تشكل تحالفا لغزو أوكرانيا، حيث ستؤدي دول أوروبا الشرقية دوراً رئيسياً في العملية.

وقال ماكغريغور في تصريحات له: "إن "حالف المتطوعين هو ما نراه الآن، هذا وضع خطير للغاية، لأن روسيا أقوى من أي وقت مضى، ونحن لسنا كذلك، ولم نعد مثل نموذج عام 1991، وجيشنا ليس في أفضل حالاته".

واعتقد المستشار، أن بولندا وليتوانيا ستؤديان دورا رئيسيا في التحالف العسكري الذي سيغزو أوكرانيا، متوقعاً أن الولايات المتحدة ستقوم بدعمهما في حال عجزهما عن احتلال الجزء الغربي من أوكرانيا.

وبدوره، حذر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي مراراً من وجود نوايا "وارسو" العدوانية تجاه أوكرانيا.

ومن ناحيته، أفاد مدير جهاز الاستخبارات الروسي، سيرغي ناريشكين، بأن بولندا تعمل على سيناريوهات لتقسيم أوكرانيا، مؤكدا أن سلطاتها مقتنعة بأن الولايات المتحدة وبريطانيا ستدعمان هذه الخطة.