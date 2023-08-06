الفصائل: عملية الاغتيال في جنين ستُقابل برد قوي وسيدفع العدو الثمن

فلسطين اليوم

أكدت العديد من فصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد 6-8- 2023، على أن عملية اغتيال جيش الاحتلال لثلاثة شبان فلسطينيين، داخل مركبتهم، قرب عرابة في جنين ستقابل برد قوي.

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق سلمي، اليوم الأحد 6-8-2023، أن جريمة الاحتلال في جنين عدوان على الشعب الفلسطيني بكامله وأن سرايا القدس لن تفرط بدماء مجاهديها.

وقال سلمي في تصريح صحفي مقتضب: "الجريمة التي ارتكبها العدو في جنين هي عدوان على الشعب الفلسطيني بكامله، مؤكداً أنه سيدرك العدو عمّا قريب أن حماقاته وارهابه سيقابل برد قوي من المقاومة، وأن سرايا القدس لا تفرط أبداً بدماء مجاهديها وقادتها".

وتابع قائلاً: "إن المقاومة هي السبيل والنهج الذي يمثل الشعب الفلسطيني ، ولن تضعف المقاومة أبداً بفعل جرائم العدو بل ستزداد قوة وعزمًا واصرارًا على المضي في القتال والمواجهة".

وكانت قد اغتالت قوات الاحتلال مساء اليوم الاحد 3 مقاومين فلسطينيين في منطقة عرابة في جنين بالضفة الغربية.

وبدورها قالت حركة "حماس" على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم: "العدو الصهيوني يرتكب جريمة جديدة باغتياله لثلاثة من أبناء شعبنا الفلسطيني في جنين، في تصعيد لعدوانه وإرهابه المتواصل على شعبنا .

وأضاف قاسم في تصريح صحفي: "الاحتلال لن يفلت من دفع ثمن جرائمه، فشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن يمرروا عدوان الاحتلال دون تدفعيه الثمن".

وأوضح هذه الدماء الذكية ستكون وقوداً لتصعيد الفعل الفدائي واستمرار هذه الانتفاضة المجيدة والثورة العظيمة، فإرادة شعبنا صلبة لن تكسرها جرائم الاحتلال.

وتابع قاسم: "هذا التصعيد من العدو الصهيوني الذي يستهدف شعبنا ومقدساته، يؤكد ضرورة العمل الجاد لصياغة خطة وطنية عملية لمواجهة الاحتلال، وانخراط الكل الوطني في برنامج مواجهة إرهاب حكومة المستوطنين".

من جانبها قالت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين: "ننعى شهداء جنين الأبطال الذين ارتقوا برصاص العدو الصهيوني المجرم على أرض جنين البطولة والفداء ونؤكد ان دماء الشهداء لن تذهب سدى بل ستظل وقودا للثورة والمقاومة المتصاعدة في وجه هذا العدو المجرم وقطعان مستوطنيه حتى زوالهم عن كل أرضنا ومقدساتنا".

وأضافت لجان المقاومة في تصريح لها: "جرائم القتل والإرهاب الصهيوني بحق أبناء شعبنا لن تكسر إرادة المقاومة والصمود والمواجهة لدى مقاومي شعبنا وشبابه الحر الثائر".

وتابعت: "العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه سيدفعون ثمن جرائمهم وإرهابهم بحق إبناء شعبنا ورد ثوارنا وأحرارنا لن قادم وسيندم العدو على فعلته النكراء واغتياله لشهدائنا الأبطال".

وأكد لجان المقاومة أنه ستظل جنين وثوارها الأبطال شوكة في قلب العدو الصهيوني ولن تستطيع كل المجازر والجرائم من كسر عزيمة أهلها الأبطال.

وختمت بقولها: "ندعو ثوارنا وشبابنا المقاوم وكل أحرار شعبنا الى تصعيد المقاومة والثورة انتصاراً لدماء الشهداء الزكية ورد الصاع صاعين للعدو وقادته المجرمين".

من ناحيته قال المتحدث باسم حركة فتح في غزة، منذر الحايك: "فتح" تنعى شهــداء جنين الذين ارتقوا في عملية اغتيـ ـال جبانة نفذتها حكومة القتــل والإرهــاب أمام مرأى ومسمع العالم الصامت".

وأضاف الحايك في تصريحات صحفية: "عدم تحرك المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني بمثابة ضوء أخضر للاحتلال بالاستمرار في سياساته الإرهـابية بقتـ ـل الأبرياء.