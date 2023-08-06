جيش الاحتلال: نستعد لكافة الاحتمالات عقب اغتيال الشبان الثلاثة بجنين

فلسطين اليوم

أكد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في أعقاب عملية اغتيال الشبان الثلاثة في جنين، مساء اليوم الأحد، أنه يستعد لمختلف الاحتمالات بما فيها إطلاق صواريخ من غزة.

وقال الناطق باسم الجيش "الإسرائيلي" ردًا على سؤال حول إمكانية إطلاق صواريخ من غزة: نحن مستعدون لجميع الاحتمالات". بحسب قوله.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أطلقت النار على مركبة في منطقة دوار عرابة بجنين، كان بداخلها 3 شبان أُعلن لاحقاً عن استشهادهم.