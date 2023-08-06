سلمي: جريمة الاحتلال في جنين عدوان على الشعب الفلسطيني بكامله

فلسطين اليوم

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق سلمي، اليوم الأحد 6-8-2023، أن جريمة الاحتلال في جنين عدوان على الشعب الفلسطيني بكامله وأن سرايا القدس لن تفرط بدماء مجاهديها.

وقال سلمي في تصريح صحفي مقتضب: "الجريمة التي ارتكبها العدو في جنين هي عدوان على الشعب الفلسطيني بكامله، مؤكداً أنه سيدرك العدو عمّا قريب أن حماقاته وارهابه سيقابل برد قوي من المقاومة، وأن سرايا القدس لا تفرط أبداً بدماء مجاهديها وقادتها".

وتابع قائلاً: "إن المقاومة هي السبيل والنهج الذي يمثل الشعب الفلسطيني ، ولن تضعف المقاومة أبداً بفعل جرائم العدو بل ستزداد قوة وعزمًا واصرارًا على المضي في القتال والمواجهة".

وكانت قد اغتالت قوات الاحتلال مساء اليوم الاحد 3 مقاومين فلسطينيين في منطقة عرابة في جنين بالضفة الغربية.

وإليكم نص التصريح:

بسـم الله الرحمـن الرحيـم

تصريـح صحـفـي

صـادر عــن الناطق الإعلامي باسم حركـة الجهــاد الإسلامــي فــي فـلـسـطـيـن أ. طارق سلمي

الجريمة التي ارتكبها العدو في جنين هي عدوان على الشعب الفلسطيني بكامله.

سيدرك العدو عمّا قريب أن حماقاته وارهابه سيقابل برد قوي من المقاومة، وأن سرايا القدس لا تفرط أبداً بدماء مجاهديها وقادتها .

إن المقاومة هي السبيل والنهج الذي يمثل الشعب الفلسطيني ، ولن تضعف المقاومة أبداً بفعل جرائم العدو بل ستزداد قوة وعزمًا واصرارًا على المضي في القتال والمواجهة .

الأحــد 19 محـرم 1445هـ، الموافـق 6 أغسـطـس 2023م