والد الشاب أبو صويص: مصيره مجهول والاحتلال هددنا مؤخراً بتصفيته

فلسطين اليوم

أكد والد الشاب نايف أبو صويص من جنين والذي اغتالته قوات الاحتلال، بأن العائلة لم تُبلغ بشكل رسمي عن مصيره حيث لا زال مجهولاً.

وقال أبو صويص، مساء اليوم الأحد: " تم الاتصال بجميع الجهات المختصة إلا أنه لم يتم تقديم إجابة واضحة لنا، مبيناً أنه آخر مرة شاهد ابنه كان قبل يومين".

وكشف عن أنه تلقى تهديدًا من قبل الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين في الآونة الأخيرة، بتصفية نجليه نايف وأسامة في حال لم يسلما أنفسيهما.

وطالب والد الشاب أبو صويص، بالكشف عن مصير ابنه بعد الإعلان من قبل جيش الاحتلال عن اغتياله.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مركبة في منطقة دوار عرابة بجنين، كان بداخلها 3 شبان أُعلن لاحقاً عن استشهادهم.