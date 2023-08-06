بالصور من هم الشهداء الذين اغتالهم الاحتلال في جنين اليوم؟

فلسطين اليوم- جنين

اغتالت قوات الاحتلال مساء اليوم الاحد 3 مقاومين فلسطينيين في منطقة عرابة في جنين بالضفة الغربية.

ومن بين الشهداء الذين تم اغتيالهم هم:

الشهيد المجاهد البطل لؤي أبو ناعسة أحد مجاهدي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس والذي ارتقى بعملية اغتيال جبانة برفقة اثنين من اخوانه المجاهدين نفذها جيش الاحتلال قبل قليل على دوار عرابة جنوب غرب جنين.





الشهيد نايف أبو صويص أحد قادة كتيبة جنين والمقاومة في المخيم والذي هدد الاحتلال عائلته خلال الاقتحام الأخير بتصفيته.



