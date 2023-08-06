مستوطن يدهس فتى ويصيبه بجراح خطيرة شرق بيت لحم

الساعة 06:35 م|06 أغسطس 2023
مستوطن يدهس فتى في كيسان.jpg
مستوطن يدهس فتى في كيسان.jpg

فلسطين اليوم

دهس مستوطن، مساء اليوم الأحد 6-8-2023، فتى في منطقة كيسان شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات: "إن مستوطنا دهس بمركبته الطفل جبريل محمد سواركة (4 اعوام ) اثناء تواجده قرب منزل والده المحاذي للشارع الرئيس الموصل للقرية ولاذ بالفرار".

وأضاف عبيات: "تم نقل الفتى الى مستشفى الجمعية العربية في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، ووصفت حالته بالخطيرة".

جدير ذكره إلى ارتفعت وتيرة حالات الدهس التي يننفذها مستوطنون بحق سكان كيسان.

كلمات دلالية

مستوطن يدهس فتى بيت لحم الاحتلال