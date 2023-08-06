مستوطن يدهس فتى ويصيبه بجراح خطيرة شرق بيت لحم

فلسطين اليوم

دهس مستوطن، مساء اليوم الأحد 6-8-2023، فتى في منطقة كيسان شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات: "إن مستوطنا دهس بمركبته الطفل جبريل محمد سواركة (4 اعوام ) اثناء تواجده قرب منزل والده المحاذي للشارع الرئيس الموصل للقرية ولاذ بالفرار".

وأضاف عبيات: "تم نقل الفتى الى مستشفى الجمعية العربية في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، ووصفت حالته بالخطيرة".

جدير ذكره إلى ارتفعت وتيرة حالات الدهس التي يننفذها مستوطنون بحق سكان كيسان.