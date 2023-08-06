فلسطين اليوم- وكالات

لقي 24 شخصا مصرعهم اليوم الأحد، في إقليم أزيلال بوسط المغرب، في حصيلة تعد بين الأعلى التي تسجل في المغرب لحوادث السير.

وأوضحت سلطات الإقليم أن حافلة النقل المزدوجة تقل ركابا كانت متجهة إلى السوق الأسبوعي قادمة من دوار أيت عنناس في اتجاه دمنات، قبل أن تنقلب بجبال المنطقة على إحدى المنعرجات.

وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر مطلعة، أن 22 راكبا لقوا حتفهم بمكان وقوع الحادث، فيما لفظ اثنان آخران أنفاسهما الأخيرة في مستشفى القرب بدمنات، متأثرين بجراحهم.

وهرعت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية والإقليمية إلى مكان الحادث، من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث جرى نقل جثث الضحايا إلى المستشفى من أجل تلقي الإسعافات والخضوع للفحوصات والعلاجات اللازمة، فيما تم فتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

ووفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت السلطات المحلية أن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعطفات.

وقد تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بالحادث



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