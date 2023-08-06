مهجة القدس": قوات الاحتلال تمنع عائلة الأسير أنور عليان من زيارته

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت مـؤسـسـة مـهـجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى اليوم؛ أن قوات الاحتلال الصهيوني منعت عائلة الأسير المجاهد أنور عمر حمدان عليان (46 عامًا)؛ من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، من زيارته وقامت بسحب تصريح الزيارة منهم على احدى الحواجز العسكرية بدون أي سبب.

وأفادت عائلة الأسير أنور عليان لمهجة القدس أنه وأثناء توجههم من محافظة طولكرم لزيارته في سجن عوفر قامت قوات الاحتلال الصهيوني بإيقاف زوجته وطفلاه على احدى الحواجز العسكرية حوالي ساعتين في أجواء الشمس الحارة، وبعد ذلك قاموا بسحب تصريح الزيارة بالرغم من حصولهم على تصريح وإرجاعهم دون أي سبب يذكر.

واستنكرت مؤسسة مهجة القدس قرار قوات الاحتلال بمنع عائلات الأسرى من التوجه لزيارة أبنائهم دون إبداء أسباب، بالرغم من حصولهم على تصاريح للزيارة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، معتبرة القرار تعسفي وانتقامي وانتهاك صريح لحقوقهم بالزيارة، ولا يوجد ما يبرر لمنع عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم، مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة التدخل لدى الاحتلال الصهيوني والضغط عليه للسماح للعائلات بزيارة أبنائهم.

وأوضـحـت مـهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 04/04/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (23) عامًا؛ بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسـير أنـور عـلـيـان ولد بتاريخ 27/12/1976م؛ وهو متزوج، وأب لطفلين (عمر، عادل) أنجبهما من خلال نطفة مهربة قبل سبعة أعوام؛ وهو أحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال في الدورة الحالية لعام 2023 – 2025م، ويقبع حاليًا في سجن عوفر.