فلسطين اليوم

فيديو طفل الاسانسير كامل قبل الحذف، انتشرت في الأيام الماضية مقاطع فيديو تظهر طفلاً عالقاً في الاسانسير وعلق بين باب الأمان الحديدي وباب الاسانسير الخشبي أدى إلى وفاة الطفل في مشهد أثار حزن العالم العربي والإسلامي، حتى إن تلك المشاهد تخطت الحدود لتلقى تفاعلاً أوروبيا كبيراً مع الطفل المتوفي، لكن بعض الناس لم يشاهدوا تلك المقاطع وباتوا يبحثون عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فيديو الاسانسير والطفل كامل

فيديو الاسانسير والطفل كامل، الآلاف من نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم تفاعلوا مع فيديو الطفل المصري الذي توفي إثر انغلاق باب الاسانسير عليه، إذ عبروا عن حزنهم لما حدث للطفل، كما هاجم الكثير من مشاهدي الفيديو الأسرة الأطفال، للسماح لهم باستخدام الأسانسير في هذا العمر الذي لايسمح بدخول الأطفال وحدهم داخل المصاعد، هذا التفاعل الكبير دفع الكثير للبحث عن، فيديو طفل الاسانسير كامل قبل الحذف، إذ نشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فيديو طفل الاسانسير يوتيوب كامل قبل الحذف.

فيديو الاسانسير اليوم الطفل

فيديو الاسانسير اليوم الطفل، الملايين من المصريين رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا بوستات وكتابات حول هذا الموضوع وبحث آخرون عن الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي تنتشر فيه مخاوف من قطع الكهرباء داخل المصاعد في مصر أثناء ركوبها، لتكشف بعد ساعات وسائل الإعلام المصرية الحقيقة كاملة.

فيديو طفل الاسانسير

فيديو طفل الاسانسير، وعلى الرغم من التفاعل الكبير حول قضية الطفل الذي لقي مصرعه نتيجة أنه علق في الأسانسير، إلا إن المغردين قالوا إنها قصة قديمة وقد وقعت في الهند وليس في جمهورية مصر العربية، إذ علقوا أن الحادث الأليم وقع منذ عام 2020، إذ أظهر تاريخ يوم الحادث في الكاميرا وهو 28 نوفمبر عام 2020 الماضي، ووقع الحادث في مومباي عاصمة الهند، إذ أقدم 3 أخوة أطفال على ركوب الأسانسير وأثناء خروجهم من المصعد توقف شقيقهم محمد لإغلاق الباب الحديدي، بينما يتأرجح الباب الخشبي من خلف الطفل البالغ من العمر 5 سنوات، حسب موقع صحيفة ذا صن البريطانية.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">بجد فيديو طفل الاسانسير ده صعب اوي💔💔💔</p>— 🎭 (@a7aabodonia) <a href="https://twitter.com/a7aabodonia/status/1686838263535824896?ref_src=twsrc%5Etfw">August 2, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

فيديو الاسانسير بتاع الأطفال

فيديو الاسانسير بتاع الأطفال، وفي تفاصيل القضة، بدأ الطفل كما يظهر في الفيديو، يحاول أن يفتح الباب الخشبي ليخرج بعد أن علق وترك أشقائه بعد أن خرجوا من المصعد، لكن المصعد يتحرك ويسحق الطفل بين البابين لينسحق على الفور بطريقة مروعة، إذ تفاجأ الطفل بأنه عالق بين الباب الحديد والباب الخشبي وسط محاولات منه لفتح الباب الخشبي، ولكن يتحرك الأسانسير ويسحق الطفل بين البابين ليتوفى في الحال متأثرًا بجروح خطيرة في الرأس وكسور في الجسم، فيديو طفل الاسانسير كامل قبل الحذف.

فيديو طفل الاسانسير تويتر

فيديو طفل الاسانسير تويتر، بعد البحث الكبير عن أصل الحادث، تبين أن هذا الفيديو في أحد مباني عاصمة الهندي مدينة مومباي وكان التيار الكهربائي يعمل في المبنى، ولكن الطفل علق بين البابين، وتوفي بعد تحرك الأسانسير، وانفعل أحد النشطاء معلقًا: يعني بالعقل طفل زيه ده يكون لوحده في الاسانسير ازاي يعني ربنا يرحمه، فيديو طفل الاسانسير كامل قبل الحذف.