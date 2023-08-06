فقدان 30 من طالبي اللجوء في حادث تحطم قارب قرب السواحل الإيطالية

فلسطين اليوم

أعلنت منظمة الهجرة الدولية اليوم الأحد 6/8/2023، عن فقدان 30 على الأقل من طالبي اللجوء في حادث تحطم قارب قرب السواحل الإيطالية.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية، بأن خفر السواحل تمكن من إنقاذ 43 شخصًا آخرين واستعادة جثمان شخص قاصر على ما يبدو، بعد وقوع الحادث على بعد 23 ميلاً جنوب غرب لامبيدوزا.

وتزايدت أعداد المهاجرين الواصلين إلى ايطاليا في الأيام القليلة الماضية، حيث وصل أكثر من ألفي شخص بفضل تدخل زوارق الدوريات الإيطالية ومنظمات غير حكومية لإنقاذهم من البحر، وتسببت الرياح القوية في تعقيد الوضع حول الجزيرة.