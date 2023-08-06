معاريف: "إسرائيل" تقرر عدم مناقشة أي تسهيلات للسلطة

فلسطين اليوم

كشفت مصادر عبرية، اليوم الأحد 6/8/2023، أن "إسرائيل" قررت عدم مناقشة ملف تسهيلات للسلطة الفلسطينية.

ووفقاً لصحيفة معاريف، فقد تقرر عدم مناقشة أي تسهيلات للسلطة الفلسطينية بحجة العمليات الفدائية.

يشار إلى أن إذاعة كان ذكرت أن السلطة هددت في حال لم يتم المصادقة على أي تسهيلات فستلغي قمة أمنية مقرر عقدها بعد شهرين

من جهتها، قالت القناة 12 العبرية، أنه لن يتم مناقشة تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية، في اجتماع الكابينت اليوم.

وقال مسؤول سياسي للقناة 12: طرح القضية للنقاش يمكن أن يولد معارضة غير ضرورية وخلافات داخل الاجتماع.