بن غفير يطالب بحماية مستوطن تسبب باغتيال الشهيد قصي معطان

فلسطين اليوم

طالب الوزير المتطرف إيتامار بن غفير، اليوم الأحد 6/8/2023، بتوفير الحماية والحصانة للمستوطن الذي تسبب بقتل الشهيد قصي معطان في قرية برقة شرق رام الله، بالضفة المحتلة.

ووفقاً لموقع واي نت العبري، قال بن غفير: "سياستي واضحة، من يدافع عن نفس من رشق الحجارة يجب أن يحمى ويحصل على الحصانة وشهادة تقدير".

وطلب من قائد شرطة الاحتلال عوزي ليفي، أن يسرع في التحقيق وأن يكون شاملًا ويتم اعتقال من وصفهم بـ "المشاغبين العرب" الذين رشقوا المستوطنين بالحجارة وحاولوا قتلهم.

ووفقًا للموقع العبري، فإن هذا أول تعقيب من مسؤول رسمي في الحكومة الإسرائيلية التي صمت رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ومجموعة من الوزراء على ما جرى في برقة.