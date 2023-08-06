اقتحام متواصل لعشرات المستوطنين للمسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد 6/8/2023، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، وقدّم الحاخامات شروحات عن "الهيكل المزعوم"، فيما نشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

يذكر أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف.