الأسرى الإداريون يرجعون وجبتي طعام

فلسطين اليوم

قرر الأسرى المعتقلون إدارياً في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد 6/8/2023، إرجاع وجبتي طعام.

ووفقاً لنادي الأسير الفلسطيني، فالمعتقلون الإداريون ينفذون في سجون الاحتلال، وكجزء من برنامج الخطوات النضالية التي أقرتها لجنة المعتقلين الإداريين، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، خطوة تتمثل بإرجاع وجبتي طعام.

وأكد نادي الأسير، أن مسار الخطوات سيتصاعد في ظل استمرار سلطات الاحتلال التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ.

وتجاوز عدد المعتقلين الإداريين لأكثر من 1200، وهذه النّسبة في الأعداد لم نشهدها منذ انتفاضة الأقصى.

وكانت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن الفصائل كافة في السجون قد أعلنت في بيان لها الخميس الماضي، الشروع ببرنامج نضالي مفتوح ومتصاعد وشامل ضد جريمة الاعتقال الإداري.

وقالت اللجنة في بيانها، "حتى لا تكون مواجهتنا موسمية متقطعة أو ردة فعل، فقد تم الاتفاق في سجن (عوفر) كبداية أولية على العديد من الخطوات الجماعية التي تتضمن "العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات، التي ستمتد إلى باقي السجون".

ومنذ بداية العام الجاري، أصدر الاحتلال نحو (1978) أمر اعتقال إداري، حتى نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي.