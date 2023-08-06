فلسطين اليوم

أقامت رابطة بيت المقدس الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، احتفالاً تكريمياً للطلبة المتفوقين والناجحين في شهادة الثانوية العامة، بمخيم نهر البارد، وسط حضور مجتمعي وشعبي كبير.

وألقى مسؤول اللجنة التعليمية لحركة الجهاد الإسلامي في الساحة اللبنانية خالد بديوي، كلمة في المهرجان، جاء فيها :"أنقل لكم تحيات الدائرة التعليمية لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ممثلةً برئيسها الدكتور أحمد المدلل وكادرها على هذا التفوق وهذا النجاح الذي تحقق بفعل إرادتكم وصمودكم".

واضاف "في هذا المقام لابد لنا أن نكرم ونبجل الطلبة الشهداء الناجحين في الضفة الغربية، الذين استشهدوا على يد الغدر الصهيوني".

ونوه بديوي إلى أن الطلبة المتفوقين هم الطريق إلى القدس، فهم أمل هذا الشعب العظيم، وهذه الأمة الأبية.

واستدرك "رغم كل المؤامرت التى تحاك ضد شعبنا الفلسطيني لتصفية هذه القضية، لكن من حقنا أن نحتفي بهذه الكوكبة ونفرح لإنجازها".

ومضى يقول:" أنتم أيها الطلبة عليكم أن تتحاوروا وأن تغيروا مجتمعاتنا إلى الأفضل، أن تغيروا سياسة التدمير التي حصلت في نهر البارد، فهذا المخيم بصمود أبنائه وشبابه وطلابه المثقفين المتعلمين ، استطاع أن ينهض من جديد، ليكون رسالة ذعر للاحتلال".

ولفت بديوي إلى أن هناك من يعمل على تدمير مخيماتنا وتجهيل شبابنا، لكن علينا التسلح بالوعي والتصدي لهذه المؤامرات الدنيئة.

وتابع :"اليوم الذي يحرض، ويطالب بعدم إصلاح التعليم في لبنان، نقول لهم، إن ٧٥% من طلابنا الذين تقدموا إلى امتحانات الثانوية العامة، حازوا على تقدير امتياز وجيد جداً، هؤلاء الطلبة لا يتعاطون المخدرات، لكن هناك من يريد التشهير بشبابنا وطلابنا".

واستطرد :" اليوم بالفعل نفتخر بكم وسنكون إلى جانبكم، وسنبقى الى جانبكم".

وأبرق بديوي بالتهنئة إلى الطالبة المتفوقة هبة عبد العال التي تحدت كل الصعوبات في هذه الحياة، رغم فقدان الأب، وكانت بعزمها وقوتها أيقونة ونموذجاً رائعا ً، شاكراً من وقف إلى جانبها وخاصة الكادر التعليمي في ثانوية عمقا.











