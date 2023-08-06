التعليم في رام الله: العام الدراسي المقبل سيبدأ بنظام الفصلين

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في رام الله صادق الخضور، اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، أن العام الدراسي المقبل 2023-2024، سيبدأ بنظام الفصلين، وليس 4 كما كان.

وفي تصريح سابق، أكدت الوزارة أن موعد بداية العام الدراسي الجديد، لم يطرأ عليه أي تغيير كما يتم الترويج له، نافية صحة الأخبار المتداولة حول تأجيل العام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

وأوضحت أن العام الدراسي سيكون في موعده يوم الأحد 20 آب الجاري ودوام الهيئات الدراسية والإدارية في 15 أغسطس، مشيرة إلى أن المدارس التي تعطل يومي الجمعة والأحد سيبدأ دوامها في الـ 19 من هذا الشهر.

ونوهت إلى أن العام الدراسي في قطاع غزة يبدأ يوم 26 أغسطس نتيجة لأن المدارس بغزة تداوم 6 أيام وليست 5، مؤكدًا أن هذا العام سيبدأ بنظام الفصلين وليس 4 كما كان قبل.

وقالت: "الوزارة تستعد للعام الدراسي الجديد على قدم وساق، وجميع الأمور المتعلقة بالتعيين والتنقلات في قيد التجهيز لتنتهي نهاية الأسبوع الجاري".