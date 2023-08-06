رضوان: تنفيذ عملية فدائية في المنطقة الأشد تحصيناً ضربة قاصمة لمنظومة الاحتلال

فلسطين اليوم

أكد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، أنّ إقدام فدائي فلسطيني على تنفيذ عملية بطولية في المكان الأشد أمناً وتحصيناً في مدينة "تل أبيب" يُدلل أن المقاومة الفلسطينية في تصاعد مستمر وقادرة على اختراق المنظومة الأمنية الصهيونية، وتوجيه لها ضربة قاصمة في الزمان والمكان المناسبين.

وشدد رضوان في مداخلة عبر إذاعة "القدس"، تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"،على أن عملية "تل أبيب" هذه العملية تؤكد على فشل الاحتلال في إجهاض المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مضيفاً: "المقاومة في حالة تصاعد ونمو حتى بلغت هذه الساحات والعنفوان".

وقال: "إن إتيان المجاهد الشهيد المطارد من 6 شهور كامل أبو بكر من جنين إلى (تل أبيب) ويتمكن من الوصول إلى هذا المكان المُحصن بكل الوسائل الأمنية الممكنة، وتنفيذ عملية فدائية وقتل إسرائيلي وإصابة اثنين يثبت قدرة المقاومة على تسديد ضرباتها في المكان والزمان المناسبين، ويدل على هشاشة المنظومة الأمنية الصهيونية".

وأشار إلى أن جاءت في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق القدس والأقصى، أبناء الشعب الفلسطيني، إذ إنها وجهت ضربة قاصمة للمنظومة الأمنية الصهيونية، لأنها نُفذت في المنطقة الأكثر تحصيناً وأمناً داخل الكيان الصهيوني.

ونبّه إلى أن جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتكررة في القدس والأقصى واستفزازهم لمشاعر الشعب خلق حالة ثورية في الضفة والقدس والداخل المحتل، إذ بدأت حالة من الغليان في المناطق المحتلة سببها تصرفات الحكومة الصهيونية الفاشية"، مشيراً إلى أن ارتفاع وتيرة جرائم الاحتلال، يزيد من عنفوان المقاومة في الضفة والقدس.

ودعا القيادي رضوان، الضفة بشبابها ومقاومتها إلى تصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال الصهيوني، واستمرار وزيادة العمليات البطولية النوعية داخل العمق الصهيوني الذي لا يفهم سوى لغة القوة والمقاومة، مؤكداً أن المستقبل للمقاومة التي ستبقى الدرع الحامي والمدافع عن الأقصى والقدس والمقدسات.

وختم مداخلته بالقول: "نحن نعيش في ظلال معركة (وحدة الساحات)، وفي هذه الذكرى، نترحم على أرواح الشهداء الأبرار القادة تيسير الجعبري وخالد منصور وجميع الشهداء الذين قضوا نحبهم على درب العزة والمقاومة وأكدوا على وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة".

وقتل "إسرائيلي"، وأصيب اثنان آخران، مساء أمس السبت، في عملية إطلاق نار وقعت بمنطقة "نحلات بنيامين" في مدينة "تل أبيب" وسط الكيان الصهيوني.