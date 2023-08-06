مسؤول بالتعليم يوضح: هل حدث تغيير على موعد بداية العام الدراسي الجديد…؟

فلسطين اليوم

أكدت وزارة التربية التعليم العالي في رام الله بالضفة المحتلة اليوم الأحد 6/8/2023، أن موعد بداية العام الدراسي الجديد، لم يطرأ عليه أي تغيير كما يتم الترويج له.

ونفى صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في تصريح لصوت فلسطين، صحة الأخبار المتداولة حول تأجيل العام الدراسي الجديد 2023 - 2024".

وأوضح الخضور أن العام الدراسي سيكون في موعده يوم الأحد 20 آب الجاري ودوام الهيئات الدراسية والإدارية في 15 آب، مشيرًا إلى أن المدارس التي تعطل يومي الجمعة والأحد سيبدأ دوامها في الـ 19 من هذا الشهر.

ونوه إلى أن العام الدراسي في قطاع غزة يبدأ يوم 26 آب نتيجة لأن المدارس بغزة تداوم 6 أيام وليست 5، مؤكدًا أن هذا العام سيبدأ بنظام الفصلين وليس 4 كما كان قبل.

واختتم الخضور مؤكدًا: "الوزارة تستعد للعام الدراسي الجديد على قدم وساق، وجميع الأمور المتعلقة بالتعيين والتنقلات في قيد التجهيز لتنتهي نهاية الأسبوع الجاري".