رام الله تحدد موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر يوليو

الساعة 09:16 ص|06 أغسطس 2023
راتب السلطة- رواتب.jpg
راتب السلطة- رواتب.jpg

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة المالية برام الله في الضفة المحتلة، اليوم الأحد 6/8/2023، موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تموز/يوليو .

وأوضحت الوزارة في تصريح مقتضب، أن صرف رواتب الموظفين سيكون اليوم الأحد، نسبة 85 % من راتب شهر تموز وبحد أدناه 2000 شيقل.

كما أكدت الوزارة أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

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