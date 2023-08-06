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رام الله تحدد موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر يوليو
أعلنت وزارة المالية برام الله في الضفة المحتلة، اليوم الأحد 6/8/2023، موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تموز/يوليو .
وأوضحت الوزارة في تصريح مقتضب، أن صرف رواتب الموظفين سيكون اليوم الأحد، نسبة 85 % من راتب شهر تموز وبحد أدناه 2000 شيقل.
كما أكدت الوزارة أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.