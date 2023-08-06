سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 عيار 21 و24

فلسطين اليوم

سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، يبحث أهالي قطاع غزة عن سعر جرام الذهب في الأسواق الفلسطينية لاسيما مع تذبذب أسعار الدولار الأمريكي، لأن العلاقة بين العملة الخضراء والمعدن الأصفر عكسية تماماً، إضافة إلى زيادة الاقبال على شراء الذهب لاسيما وأننا لا زلنا في فصل اصيف، إذ شهدت أسعار الذهب في فلسطين، صباح اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023، تغيرات داخل السوق المحلي بداية التعاملات اليومية.

سعر الذهب في فلسطين اليوم

سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع معياره (10.12.14.18.21.22.24)، بعملة الشيكل المحلي وما يقابله بالدولار الامريكي كما توفر سعر كيلو الذهب ومتوسط سعر الذهب في العشر أيام السابقة بعملة الشيكل.

سعر الذهب في فلسطين اليوم

سعر الذهب عيار 24 في فلسطين

جاءت اسعار الذهب عيار 24 في فلسطين صباح اليوم نحو،228.66 شيكل، وما يعادله 62.50 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، بلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 22 نحو، 209.61 شيكل، وما يعادله 57.29 دولار أمريكي.

اسعار الذهب عيار 21

اسعار الذهب عيار 21، سجل سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 21 نحو، 200.09 شيكل، وما يعادله 54.68 دولار أمريكي.

اسعار الذهب عيار 18

اسعار الذهب عيار 18، جاء سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 18 نحو، 171.50 شيكل، وما يعادله 46.87 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، سجل سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 14 نحو، 133.39 شيكل، وما يعادله 36.46 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، بلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 12 نحو، 114.33 شيكل، وما يعادله 31.25 دولار أمريكي.

اسعار أوقية الذهب

اسعار أوقية الذهب، بلغ سعر أوقية الذهب في فلسطين اليوم، 7,111 شيكل، وما يعادله 1,944 دولار أمريكي.

اسعار جنيه الذهب

اسعار جنيه الذهب، سجل سعر جنيه الذهب في فلسطين اليوم، 1,601 شيكل، وما يعادله 437.48 دولار أمريكي.

اسعار كيلو الذهب

اسعار كيلو الذهب، بلغ سعر كيلو الذهب في فلسطين اليوم نحو،228,664 شيكل، وما يعادله 62,495 دولار أمريكي.

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