تعليم غزة يُعلن فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل لـ"المتأخرين"

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة أنه سيتم فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2023 للطلبة المتأخرين استثنائياً، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 8، 9، 10/ أغسطس/ 2023م، حيث ينتهي ويغلق التسجيل نهائياً مع نهاية دوام يوم الخميس 10/أغسطس 2023م.

وأكدت الوزارة أن دفع الرسوم من خلال بنك البريد؛ وذلك بالتوجه لأحد فروع بنك البريد الحكومي القريب من سكن الطالب، وتسديد الرسوم الخاصة بالامتحان والبالغة (200) شيكل لحساب رقم (44672)

التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://eservices.mohe.ps/shamel