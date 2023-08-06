كتلة الصحفي تستنكر استمرار اعتداء السلطة على الصحفيين في الضفة

فلسطين اليوم

طالبت كتلة الصحفي الفصائل الفلسطينية، بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن الاعتداء المتواصل بحق الصحفيين، مؤكدة على ضرورة أن يكون للصحفي الفلسطيني نقابة مهنية وطنية تحميه.

واستنكرت كتلة الصحفي في بيان صدر عنها، اعتداء الأجهزة الأمنية في الخليل على بيت الكاتبة الصحفية لمى أبوخاطر داعية إلى حمايتها من تغول السلطة عليها ومحاسبة المعتدين.

ودعت، الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العربي للصحفيين بالوقوف أمام مسؤولياتهم لحماية الصحفيين الفلسطينيين في الضفة المحتلة من الاعتداء المتكرر تجاههم.