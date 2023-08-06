تصاعد طلبات النساء "الإسرائيليات" لرخصة "حمل السلاح"

فلسطين اليوم

ارتفع عدد النساء "الإسرائيليات" اللواتي حصلن على رخصة "حمل سلاح" منذ بدء العام الجاري 2023، لا سيما في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "قفز عدد النساء اللواتي حصلن على "رخصة حمل سلاح" بنسبة 88% منذ بداية عام 2023 - يعيش نصفهن تقريبا في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة".

وارتفعت وتيرة اعتداء المستوطنين المتطرفين على المواطنين وممتلكاتهم في محافظات الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى تصاعد العمليات الفدائية رداً على ذلك، كان آخرها عملية "تل أبيب" أمس التي أدت إلى مقتل "إسرائيلي" إصابة اثنين آخرين.